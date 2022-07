Karen Schwarz no se calló nada y se refirió a las diferencias que tiene con Rodrigo González, luego de haberlo demandado por presunta violencia psicológica. Y es que la modelo señaló que “no le desea el mal a nadie” y que lo único que busca es respeto hacia su persona y hacia su familia.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que choca mi corazón, sale la leona de Karen. ¿Si me convierto en una leona cuando me insultan, tal como lo hace ‘Peluchín’ o Magaly Medina? No voy a poner nombres, pero en general, como mamá, mujer, profesional y esposa sí soy una leona, nadie nos puede faltar el respeto”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la esposa de Ezio Oliva no quiso referirse al intento de detención que vivió el conductor de “Amor y Fuego”, pero sí dejó en claro que ella no tuvo nada que ver y que no fue por la denuncia que le hizo hace algunos años atrás.

“No voy a hablar del karma porque considero que eso no es positivo ni negativo para nadie. Nunca le voy a desear el mal a nadie, pero lo único que pido es respeto. A mucha gente no le puede gustar mi chamba y eso lo respeto”, agregó para Trome.

“Lo único que pido es que respeten, nunca le deseo el mal a nadie, todos estamos para aprender, pero solo hay que buscar el límite, hay que aceptar que nos equivocamos. No porque esté en televisión tengo que ser latigada, solo pido que no se pase ese límite porque somos seres humanos”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO