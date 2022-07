Ricardo Morán volvió a pronunciarse sobre la controversia que generó al supuestamente minimizar el rol de las madres en una familia en un video publicado en sus redes sociales. “A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una ‘mamá’, nunca preguntan por ella”, había dicho el productor, hace unos días, generando una ola de críticas.

El actor fue consultado nuevamente sobre la importancia de las madres en la vida de los hijos, a lo que aclaró que nunca las minimizó.

“Yo ahora que cumplo con el rol del padre y madre, sé perfectamente por lo que pasan las madres que se quedan abandonadas con los hijos y todo el trabajo que tienen que hacer. Mi respeto y admiración van con ellas”, sostuvo.

Sin embargó, confesó que sí le molesta que le pregunten tanto por la madre de sus gemelos Catalina y Emiliano, quienes nacieron el 26 de abril del 2019. Ellos nacieron a través de la gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida mediante la cual una mujer accede a gestar al hijo de otra persona o pareja.

“¿Pero saben lo más raro? En el Perú hay millones de familias que no tienen papá porque los papás en el Perú son abandonadores y nadie le pregunta a la mamá ‘¿donde está el papá?’ ¡¡y a mí sí!! (...) Lo que molesta es que hay una discriminación sexual por el machismo en el Perú. Cuando una mujer tiene hijos y están solas porque el papá los abandonó, lo que es normal en Perú, nadie esta jodi** preguntando por el papá”, agregó.

‘Peluchín’ parcha a Ricardo Morán por burlarse de Dios

‘Peluchín’ no se quedó callado y señaló que el productor debería respetar la fe y las creencias de las personas. “Si tú eres agnóstico, respeto. (…) tú has estado en el mismo colegio que yo, los dos somos exalumnos de la Inmaculada y hemos sido criados en un colegio jesuita, si tú has decidido, con el tiempo te has cuestionado cosas y has decidido no creer, se respeta, pero tienes que respetar a los demás, a los que sí creen, a los que tienen fe, a los que han encontrado cualquier tipo de religión para ser mejores personas. La espiritualidad, que no tiene nada que ver con el resto”, agregó.