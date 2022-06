Rodrigo González dio su opinión por las recientes y explosivos comentarios de Ricardo Morán sobre el papel de “la madre” en su familia, conformada por él y sus dos mellizos Catalina y Emiliano, quienes nacieron el 26 de abril del 2019.

Hace una semana, el productor de Latina TV causó polémica cuando le preguntaron cómo reaccionará si uno de sus hijos le menciona la palabra “mamá”. Como se recuerda, Morán tuvo a sus hijos a través de la gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida mediante la cual una mujer accede a gestar al hijo de otra persona o pareja.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una ‘mamá', nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán ante la pregunta de un usuario.

¿Qué respondió Rodrigo González?

Rodrigo González aprovechó su programa para deslindar con la opinión de Ricardo Morán. “Si yo algún día decido tener una familia no se me ocurriría pues decir eso, encontraría otra explicación: ‘nosotros somos una familia, donde no hay mamá’, ¡pero decirle que no hay mamá...!”, comenzó diciendo ‘Peluchín’.

“Cuando provoca esos titulares, piensan que como Morán es gay, todos los que somos gays pensamos como él, pero yo no pienso en absoluto como él. Por supuesto que la madre es necesaria y si la madre no va a ser parte de una familia, hay que darles una explicación sensata (a los niños), acorde al mundo en que vivimos”, comentó Rodrigo.

“Mejor es dar una explicación sensata que hacerte el vanguardista, hacerte como el que eres de avanzada, ridículo y cada día habla más disparates”.

Finalmente, el conductor de ‘Amor y Fuego’ dijo que Ricardo Morán provoca controversia para promocionar sus producciones y proyectos:

“Como el show ‘Yo soy’ tiene menos rating que un show de la ‘mosca muerta’, ya no suena ni truena, en un prime time que tienen 4 puntos... ya no saben que inventarse (...) no creo que lo dice para construir algo, lo dice para llamar la atención, para tener rebote y como para aprovechar y promocionarse. Es una herramienta de mnarketing hablar esta cantidad de disparates”.

