Ricardo Morán, uno de los personajes del espectáculo abiertamente homosexual, arremetió contra el candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga. El también director manifestó su rechazo a la candidatura del popular ‘Porky’ y expresó su preocupación por un eventual triunfo de López Aliaga.

Según el jurado de ‘Yo Soy’, si el líder conservador ganara la alcaldía de Lima ya no habría más marchas por el orgullo, gay, como la de este último sábado.

“Yo me atrevo a aventurar que si Rafael López Aliaga sale ganador, ya no vamos a tener Marcha del Orgullo, ¿no? Qué va a dejar que un montón de cabros y maricas marchemos por las calles a celebrar nuestro orgullo, este señor que se mete clavos en la pierna”, declaró para La República.

“Estamos al borde de un colapso de los avances progresistas en beneficio de la igualdad que han ocurrido en los últimos 20 años”, agregó.

Morán responde a Gisela y Fleischman

“Bueno, mis hijos no me preguntan por su mamá. Me preguntan por la casa de Mickey Mouse y por Paw Patrol, porque ese es su universo. Y ahí viene ese famoso video en el que yo cuento esto y digo que siento que es una imposición de la sociedad que mis hijos tengan una madre a la fuerza”, dijo en referido medio.

