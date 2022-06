Los exchicos reality, Miguel Arce y Guty Carrera, habrían logrado la tan ansiada internacionalización. Durante una entrevista con el youtuber ‘ChiquiWilo’, Nicola Porcella reveló los futuros proyectos de sus excompañeros en el extranjero.

El capitán histórico de ‘Las Cobras’ contó que Miguel Arce actuará en una serie muy conocida de Netflix y Guty Carrera será parte de un reality de Azteca Televisión.

“Hay mucha gente que fue a buscársela y todavía le está costando. Miguel Arce recién ahorita está empezando a despegar. Ha grabado una serie en Netflix, con 10 capítulos para una serie muy conocida. A Guty también le ha comenzado a ir bien, acaba de grabar un reality muy fuerte de Azteca, y MTV, pero les ha costado años”, manifestó Porcella en el programa ‘Tú quieres show?’.

Asimismo, Nicola Porcella resaltó que no es fácil llegar al extranjero y triunfar. “La gente habla por lo que ve, no sabe lo que hay detrás, yo comencé a prepararme y llegué a México, y me está yendo bien en México”, dijo.

“Es super complicado y recién a muchos, de lo que han llegado allá, les va bien. A mí me dijeron que tuvo suerte de llegar con trabajo (Guerreros 2021), añadió.

