El chico reality Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al descartar rotundamente su supuesta participación en la segunda temporada de “Al fondo hay sitio”.

“¿Verdad que participarás en la segunda temporada de Al fondo hay sitio?”, le preguntaron en Instagram Stories.

Nicola Porcella señaló que este rumor es completamente “falso” y que no tiene ningún interés en tener el papel de Nicolás, personaje que fue interpretado por Andrés Wiese en el pasado.

“Falso. Jamás he querido entrar a AFHS ni ser “Nicolás” como han dicho. No me interesa trabajar ahí”, fue la contundente respuesta de Nicola Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

Otro usuario se mostró emocionado por la futura participación de Nicola Porcella en el reality “Reto 4 Elementos”: “Reto va a ser tu reality y las pistas uff van de acuerdo a tu ritmo de competencia”, indicó.

“Es el mejor reality en el que he estado. Increíble producción, increíbles pistas y retos, increíbles participantes”, afirmó Nicola Porcella.

Foto: Instagram @nicolaporcella12

