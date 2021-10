Hace unas semanas, el exchico reality Miguel Arce afiló su lengua contra Gian Piero Díaz y aseguró que el conductor de ‘Esto es Guerra’ es un ‘lobo disfrazado de oveja’.

Ahora el exchico reality, quien dejo entrever que Díaz es una persona hipócrita, salió al frente para revelar las razones detrás de sus fuertes declaraciones.

“Le conozco muchas (cosas que ha hecho), y una en particular que me duele mucho que no fue a mí, fue a la Reina Madre, a alguien que quiero mucho que es Marisol Crousillat”, declaró para el Popular.

Asimismo, el popular “Thor” dejo en claro que no tiene planes de regresar a nuestro país para participar en un realitie de competencia.

“Hay que ser bien idiotas para pensar que la manera de regresar a un programa es decirle al conductor “hipócrita”, o sea hay que tener medio dedo de cabeza. Ah no, ‘quiere volver al programa, por eso le dice lobo disfrazado de oveja al conductor’. O sea, lo último que uno haría queriendo volver a un programa es decirle esas cosas a su figura principal.”, agregó.

