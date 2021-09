El chico reality, Miguel Arce, afiló su lengua contra Gian Piero Díaz, conductor de “Esto Es Guerra” y exconductor de “Combate”.

Luego de que Gian Piero Díaz dijera que Elías Montalvo salió caminando, cosa que no es cierta; Miguel Arce lanzó un fuerte comentario

“A Gian Piero no le creo nada”, dijo Miguel Arce, generando la curiosidad de Rodrigo González, quien le preguntó más al respecto.

“He trabajado mucho tiempo con él y hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos”, agregó el exchico reality desde México.

Incluso, Miguel Arce se animó a hacer una fuerte comparación. “Yo a Gian Piero no le creo nada. Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa (...) Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo”.

Miguel Arce dijo haber vivido una traición del mismo Gian Piero Díaz y haber presenciado otras. “Yo viví una pero también he visto traiciones a Marisol, a Renzo, un montón de cosas que todas apuntan al mismo lado”.

