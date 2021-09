El programa ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Gian Piero Díaz, presentador de ‘Esto Es Guerra’, tras el impactante accidente que protagonizó Elías Montalvo cuando estaba suspendido a más de 10 metros de altura. El actor fue tajante y consideró que “los retos de altura no debería ir más” en el reality de competencia.

El conductor de televisión dijo preferir que los participantes se enfrenten a ‘tortazos’ a que arriesguen su vida.

“Este es un susto que a todos nos tiene que poner en alerta; y, desde mi punto de vista, considerar si es necesario hacer retos de altura. Si me preguntas a mi, no es necesario hacer retos de altura, no hace la diferencia, se arriesga demasiado. Yo prefiero que jueguen tortazos 10 mil veces porque sé que nadie se va a morir de un tortazo”; dijo vía telefónica a un reportero de Willax TV.

Y luego agregó: “creo que los retos de altura no deberían ir más y lo digo tajantemente”.

Sobre las causas del accidente indicó que la producción del programa contrata a una empresa especializada “que viene con una cantidad de chicos que se dedican al tema de seguridad”.

“...pero algo falló pues. No vale la pena arriesgar la vida e integridad, porque todos humanos, alguien puede fallar, nada es perfecto. El miedo que hemos sentido ayer de que que le haya pasado algo a Elías fue horrible (..l) ha podido ser algo muchísimo peor... totalmente de acuerdo (pudo haber terminado en una desgracia)”, lamentó Gian Piero Díaz.

Gian Piero Díaz

