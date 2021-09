El conductor de “Esto es guerra”, Gian Piero Díaz, se pronunció tras las duras críticas que recibió por su pronunciamiento luego de la caída de Elías Montalvo.

Durante el programa “Amor y fuego” del miércoles 22 de septiembre de 2021, Gigi Mitre reveló que se comunicó con Gian Piero Díaz, quien se encontraba muy incómodo por el “papelón”:

“Yo quiero aprovechar y contarles que independientemente del comunicado de América y lo que la gente comenta en redes, Gian Piero Díaz está muy mortificado, le parece un c****, por no decirlo en voz alta, un papelón para decirlo más bonito, lo que acaba de pasar”, señaló.

Según Gigi Mitre, Gian Piero Díaz le contó que las frases “salió caminando” y “está hablando como loro” se las indicó alguien en ese momento:

“Porque él cuando salió al aire, él dice, me lo ha dicho a mí personalmente, o sea, no personalmente sino por el WhatsApp, me ha dicho a mí que él estaba repitiendo lo que le decían porque él no ve lo que estaba pasando. Lo que le decían que estaba pasando con el chico Elías, él lo repetía, pero Gian Pierdo a pesar de eso, que tiene exclusividad y no puede hablar y no puede declarar, ustedes saben como son estos, hoy vamos a tener las declaraciones exclusivas apara nosotros”, manifestó.

“Hay que agradecer a Dios que ese chico esté vivo y lo digo y lo repito porque se ha podido haber muerto”, concluyó la conductora.

Amor y fuego - Gian Piero Diaz se comunicó con Gigi Mitre - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR