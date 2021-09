A una semana de celebrar su primer aniversario, Paula Arias se enteró de la peor noticia. Su actual pareja, el futbolista Eduardo Rabanal (Club Carlos A. Mannucci) fue captado muy cariñoso con la madre de su hijo, Mafer Rodríguez.

En las imágenes que difundió ‘Amor y Fuego’, programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, podemos ver al pelotero con su expareja pasando un día en familia, en un club campestre en el distrito de Pachacamac. Todo ocurrió mientras a la líder de la orquesta Son Tentación estaba de viaje por la ciudad de Iquitos.

En el video se aprecia a Mafer acariciando el rostro del jugador en varias ocasiones, hecho que no parece incomodarlo. En otro momento, se la ve recostado en las piernas de Rabanal.

Y no bastando con esto, cuando ambos se retiran del club, ella lo coge del brazo, mientras él carga a su hijo. Luego Mafer recuesta su cabeza en el hombro del futbolista y caminan como una familia.

Paula Arias | Captura: Amor y Fuego

¿Qué dijo Paula Arias sobre el ampay de Eduardo Rabanal?

Consultada por una reportera de ‘Amor y Fuego’, Paula Arias dijo que estaba al tanto de la salida de Eduardo Rabanal con la madre de su hijo. Sin embargo, al enterarse de las comprometedoras imágenes, evitó responder.

“Sí, sí estaba al tanto que iba a compartir con su hijo y su expareja. Si estaba al tanto de eso. [¿Has visto las imágenes?] No sabría qué decirte, no sé nada de eso. Recién he llegado, tendría que verlo y conversar con él. Ahorita voy a cerciorarme de todo esto”, comentó.

