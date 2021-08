Durante el programa “En boca de todos”, Abel Lobatón fue consultado sobre su expareja Paula Arias. El exfutbolista admitió que no sabía que la líder de Son Tentación tendría una relación con Eduardo Rabanal: “Que sea feliz, hombre, le deseo lo mejor”. “Estábamos (por casarnos), hace muchos años”, dijo sobre el romance. Asimismo, Abel Lobatón no quiso responder sobre el fin de la relación: “Pregúntale a ella, hay que preguntarle a ella. Para nada (lo dejó), un caballero no tiene memoria”. Fuente: América Televisión