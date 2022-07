Continúan los dimes y diretes entre Melissa Paredes y su exesposo Rodrigo Cuba, pese a que el escándalo ha salpicado a su hija de 4 años de edad, de quien se discute la tenencia total tras el divorcio de ambos personajes, en noviembre del 2021.

La modelo ha presentado su propia versión de los hechos, tras difundir un audio donde acusa al futbolista de afectar la indemnidad sexual de la menor - hecho que viene siendo investigado de oficio por el Ministerio Público.

Además, aseguró que su expareja se negó a ver un video donde la niña cuenta detalles de un supuesto agravio. Pese a esta supuesta prueba, el ‘Gato’ Cuba la denunció por chantaje y extorsión, al acusarlo falsamente.

La modelo brindó declaraciones a ‘Amor y Fuego’ donde reconoce que ha perdido credibilidad y, por ello, un sector de la población no le cree en su denuncia.

“Como sea quieren verme a mí como la mala. O sea, yo sé que he cometido errores y hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, cuestionó.

¿Qué dijo sobre el video de su hija donde ‘acusa’ a Rodrigo Cuba?

Sobre el video de su hija, dijo que cuando “Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada’”, señaló la exconductora de “América Hoy” al programa de Willax TV.

Melissa podría ir a la cárcel si se comprueba extorsión al ‘Gato’ Cuba, según abogada

La abogada Katty Cachay consideró que Melissa Paredes podría pasar 6 años en la cárcel si se comprueba que cometió los delitos de chantaje y extorsión a su expareja. Además, podía perder la patria potestad de la niña.

“Podría ser sancionada penalmente de tres años a seis años de cárcel, habría que ver cuanto le pondría un juez”, respondió Cachay. “Podría suspenderse la tenencia, no solamente eso, podría suspenderse la patria potestad. Si Melissa fuese sancionada y se ve que no está haciendo nada a favor de su hija podría perder la patria potestad de su hija”, puntualizó la letrada.

