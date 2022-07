Melissa Paredes y su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba siguen envueltos en una guerra mediática que no tiene cuando acabar. La modelo y el futbolista se han acusado de graves delitos, el primero señala que Paredes lo chantajeó y extorsionó con la intención de dañar su reputación, mientras que la segunda ha deslizado que Cuba habría afectado la indemnidad sexual de su menor hija de 4 años de edad.

Ante esta situación, Infobae se comunicó con el abogado Jesús Barboza, quien explicó que pasaría con Rodrigo Cuba si se comprueba la acusación que hizo Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba podría pasar 25 años en la cárcel

Según Barboza, el integrante del Boys no solo perdería la custodia de su hija, sino podría recibir la pena de hasta 25 años de cárcel efectiva.

Asimismo, mencionó que si un Juez de Familia considera que la niña no se encuentra segura con sus padres, podría ordenar su traslado a un centro del Inabif.

“Un familiar no, porque la niña podría ser vista por uno de sus padres y podría generar en ella confusión, mejor la ponen en un centro de Inabif”, sostuvo.

Qué es la indemnidad sexual

La periodista Magaly Medina leyó el expediente de la denuncia y le pidió a la abogada Karla Viso que explique qué significa haber afectado la indemnidad sexual de un menor.

“Tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad que tiene un niño menor de14 años, como dice la legislación actual. para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, comentó la abogada.





