Durante la reciente edición del “Porque hoy es sábado con Andrés”, el polémico conductor Andrés Hurtado reveló como fueron los inicios de su hija Josetty Hurtado en el mundo de la actuación. El presentador contó cual fue la opinión de la productora Michelle Alexander cuando le realizó una casting a la influencer años atrás.

El irreverente ‘Chibolín’ reveló que le pidió a la hermana de Julián Alexander que le hiciera una prueba a su hija para que integre una de sus producciones, pero recibió una lamentable noticia.

“Yo pensé que había vara para ser actriz, toqué la puerta de Michelle Alexander y me dijo ‘okey, que venga a hacer el casting’, pensé que como era mi amiga la iba a meter, pero me llamó y me dijo que no servía para nada Josetty, ella no pasó el casting”, contó Hurtado en su programa de Panamericana TV.

“Tu hija ni ata ni desata. Yo le dije ‘pero eres mi amiga’ y me dijo’ porque soy tu amiga no le quiero hacer daño’”, agregó.

Ante las críticas de la productora de ‘Mi amor el Wachiman’, Josetty Hurtado no se rindió y decidió ir a estudiar actuación a Estados Unidos. “Ella viajó a Estados Unidos a estudiar, volvió 5 años después y fue nuevamente a pasar el casting con Michelle Alexander y recién lo consiguió”, reveló su padre.

Fuente: (Panamericana TV)

