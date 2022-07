El modelo Sebastián Lizarzaburu es el protagonista de un nuevo escándalo en la farándula. Una joven chiclayana llamada Alexa Samame reveló que el ex chico reality le escribió por Instagram y la invitó a un hotel de Cajamarca.

El ‘Hombre roca’ se mostró indignado con las acusaciones de la muchacha y negó que le haya sido infiel a su actual pareja Andrea San Martin, madre de su pequeña Maia.

“Me veo en la obligación de grabas estas historias por una nota que salió que evidentemente ha causado fastidio en mi casa por más que no haya ni una prueba real porque hablar y mostrar una dizque prueba es fácil (...) Ustedes realmente creen que si yo voy a un lugar cualquiera, a un restaurante, a una discoteca, a una parrillada, a una casa o lo que fuese con un grupo de mujeres y no está Andrea ¿no me van a tomar una foto?, realmente creen que nadie va a tomar una foto o un video”, expresó Lizarzaburu en sus historias de Instagram.

Luego agregó: “Si bien es cierto no fui el mejor enamorado o la mejor pareja o hace muchos años atrás no me porte bien, lo que si puedo asegurar es que desde que regrese con Andrea yo no le he sacado la vuelta, así que dejen los calificativos de escribirme a mí o a ella diciéndole ‘cachuda’ o diciéndole ‘Sebastián te sacó la vuelta’. Así que lo único que voy a pedir es que dejen de opinar sin realmente tener una prueba y saber lo que pasó, ya pedí las cámaras de la supuesta discoteca donde yo estaba en el grupito con chicas, ya pedí las cámaras de la discoteca donde trabaje”.

“Yo a Andrea no le he sacado la vuelta y espero y confío en que ella tampoco a mí, los dos estamos pensando en trabajar y en la casa, en el hogar, no nos metemos con nadie”, finalizó.

Fotos y Video: (Instagram/@sebaslizar)

