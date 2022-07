Gigi Mitre, conductora de ‘Amor y fuego’, se pronunció sobre la supuesta agresión que habría sufrido la hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La presentadora vio un video donde supuestamente la pequeña habría narrado la agresión, dicho material audiovisual fue proporcionado por la modelo.

La dupla de Rodrigo González pidió que se investigue todo, incluso a la actual pareja de la exreina de belleza, Anthony Aranda, más conocido como el ‘Activador’.

“Una persona me escribe y me dice: ‘Gigi y si en ese episodio, la niña confundió y posiblemente con el que pasó fue con el ‘Activador’ y no con Cuba’. Que se investigue, para eso estamos diciendo que se investigue hasta el final”, dijo Gigi Mitre en un inicio.

Asimismo, recordó que un video que publicó Paredes en Instagram donde la pequeña le dijo “tía” a su madre. “De repente, ella (la niña) pensará que, así como le dijo ‘tía’ a Melissa, que el papá podría ser el ‘Gato activador’. Por eso digo, que se investigue y no decir que eso no pasó, que uno es el santo y el otro es un desgraciado”, manifestó.

“No estamos señalando a nadie. De repente cuántas teorías hay. Quizá vio algo en YouTube, le contó la historia de una amiguita, tal vez no fue el ‘Gato’ Cuba sino el ‘Activador’, o viceversa. Eso lo tiene que decir un especialista”, agregó.

