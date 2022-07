Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y fuego’, se convirtieron en tendencia en redes sociales luego que Melissa Paredes les entregó un video sobre una presunta agresión de Rodrigo ‘Gato’ Cuba hacia su menor hija de cuatro años. Los presentadores de Willax TV se mostraron contrariados y devastados tras ver el material audiovisual.

“Ahorita me cuesta estar parada y hablar como si fuera un día cualquiera, me puse a temblar porque si me dolió en el alma que siquiera exista una mínima de posibilidad de que a mi niña le hayan hecho algún daño”, comentó Mitre.

Por su parte su compañero mencionó: “Es un tema muy difícil de tratar, porque estamos hablando de una menor (…) me parece que los únicos que pueden decir que realmente pasó, son un médico, un especialista y la justicia”.

Usuarios destruyen a Rodrigo González y Gigi Mitre

No obstante, diversos usuarios se mostraron en contra de las declaraciones de los conductores y no tuvieron piedad de ellos en redes sociales.

“Lo siento Rodrigo y Gigi pero se me cayeron, ¿Cómo van a defender a la pelada de Melissa Paredes? Esa mujer ha perdido toda credibilidad de todo el Perú, hasta el responsable puede ser el activador ya que hemos visto esa imagen tan vergonzosa, esto es tan delicado”, “Peluchín y Gigi cambiando lo que dicen por 29299282 vez solo en dos horas ! Que no somos idiotas que vieron que les están haciendo mierda en internet y están reculando”, “Ni los de América Hoy han apoyado tanto a Melissa”, fueron algunos de los comentarios.

peluchín y Gigi cambiando lo que dicen por 29299282 vez solo en dos horas ! Que no somos idiotas que vieron que les están haciendo mierda en internet y están reculando #amoryfuego — cathe (@Catheryn276) July 1, 2022

