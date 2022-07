Gigi Mitre reveló que vio el video de la hija de Melissa Paredes donde habría mencionado que fue agredida. Fue la misma actriz quien llegó a las instalaciones de ‘Amor y Fuego’ para mostrar la grabación de la pequeña de 4 años de edad, que causó alarma en su madre.

Como se sabe, Melissa Paredes acusó a Rodrigo Cuba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija.

“Me dolió en el alma que a esa niña le hayan podido hacer algún tipo de daño”, dijo la conductora de televisión este 1 de julio.

Gigi Mitre se puso en el lugar de Melissa Paredes y confesó que comenzó a llorar cuando escuchó lo que decía la menor. Aunque no dio detalles de la denuncia, criticó que Rodrigo Cuba no se haya interesado en ver el video.

“Lo que vimos no es una explicación explícita como lo hubiese hecho un adulto; sin embargo, les juro por mi madre... a mi no me paraban de salir las lágrimas de la pena que sentí, del dolor que sentí, de solo pensar o imaginarme, que una hipótesis (de que le hicieron algo a la niña) podría ser cierta. Me sorprende que ni si siquiera (Rodrigo Cuba) haya tenido la curiosidad del ver el video”, dijo indignada Gigi Mitre.

“Si mi hija me dice lo que yo he visto, yo hubiese ido como una bala a hacer hacer la denuncia y, hasta que no se esclarezca, mi hija se queda conmigo, y las 24 horas. Porque una madre no tendría que pensar que (su hija) le están mintiendo”, agregó.

