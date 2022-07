Pese a que Melissa Paredes dijo que Rodrigo Cuba no vio el video de su hija de 4 años, donde supuestamente mencionaban que había sido víctima de algún tipo de abuso, el abogado César Nakasaki dijo lo contrario.

Según lo que dijo el abogado del futbolista en audiencia fiscal, él si vio el video que grabó su exesposa.

“(Rodrigo Cuba) vio el video, vio dos minutos y lo vio porque ella se lo mostró y luego ella lo cortó”, se escucha en el video mostrado por ‘Magaly TV La Firme’.

“Después de que Melissa terminó en el médico, y que nosotros hemos terminado en la comisaria (a poner la denuncia por extorsión), a Rodrigo le tocaba ir a recoger a su hija, de acuerdo a la conciliación, es posterior a la llamada, posterior al informe donde la mamá le dice ‘tu hija no tiene nada’. Después de esto, él va a la casa a recoger a su hija, donde Melissa le enseña el video, es un video completamente oscuro, que no se pudo ver completamente, y que duró dos 2 minutos, no porque durara 2 minutos, sino porque entraba su hija al espacio donde ambos estaban”, relata el abogado del deportista.

TE PUEDE INTERESAR