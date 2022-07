Magaly Medina se pronuncio por la reciente estrategia de Melissa Paredes, quien este viernes acudió al programa ‘Amor y fuego’ para presentar un video de su hija de 4 años de edad, donde confesaría supuestos agravios de su padre Rodrigo Cuba.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ respondió luego de que Melissa anunciara que tomaría medidas legales contra la periodista. “Yo tengo la autoridad moral para decirle a cualquier bataclana de pacotilla que se me ubiquen, y bien ubicadas, porque sus tretas cochinas no me convencen, los lloriqueos, las dramatizaciones y el histrionismo no me rompe el corazón”, comenzó diciendo la periodista en su programa.

En ese sentido, la ‘Urraca’ cuestionó a la modelo por exponer a la menor en televisión y resaltó que no tienen credibilidad. También criticó que Rodrigo González se haya dejado convencer por la actriz.

“No, yo no me llevo porque viene alguien me lloriquee y en privado dice ‘te enseño el video’. A mi no me conmueven con ese tipo de confidencias, yo no defiendo a nadie ni a nada, solo intento defender la verdad”; dijo Magaly.

“Las acusaciones de Melissa Paredes sobre mi persona, lo que intenta tergiversar de mi y hacer cargamontón por otro lado (en Willax TV), que se quede en su conciencia porque la única investigada es ella, a la única que deben investigar es a ella”, sostuvo.

“Ahora ella utiliza a un medio de comunicación que es afín y le dice ‘te hare escuchar un video donde mi hija me cuenta...’, ella que decía ‘no toquen el tema de mi hija’ (...) mi posición que es dura y cruel, pero creo que es la manera de desenmascarar a mujeres como Melissa Paredes”, sentenció.

