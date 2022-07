El programa ‘Amor y Fuego’ dio un giro de 180° al último escándalo que han protagonizado por Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Y es que la modelo presentó un supuesto video de su hija de 4 años donde ella describe una agresión, supuestamente, de parte de su padre.

Aunque Melissa Paredes le reclamó este hecho a su exesposo, en una llamada telefónica registrada en la madrugada del 13 de junio, ella nunca presentó una denuncia penal por la supuesta afectación a la indemnidad sexual de su hija. Tras esta llamada, Rodrigo sí la denunció por chantaje y extorsión.

¿Por qué Melissa no denunció al ‘Gato’ Cuba pese a que su hija describió un caso de abuso? Según Gigi Mitre, la actriz le comentó que no creía que Rodrigo Cuba fuera capaz de una atrocidad semejante y que, como el médico de la niña no observó ninguna lesión física, Melissa Paredes ya no insistió en el tema.

Nuevo audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

‘Amor y Fuego’ difundió un audio de la última sesión con la psicóloga a la que asistieron Melissa Paredes y su expareja, Rodrigo Cuba, donde ella le reclama por la denuncia que presentó por chantaje y extorsión.

Asimismo, le reclama por no querer ver el video que Melissa tiene de su hija. Rodrigo explica por qué la denunció penalmente tras recibir la llamada telefónica.

Melissa: Una cosa es ‘ay sí, vamos a hacer lo mejor, ay si quiero lo mejor y vas y denuncias penalmente a alguien por un hecho que se suscitó y que como padres yo hubiera reaccionado diferente: ‘oye, hablemos, ¿qué pasó? ¿qué es esto? me preocupó... No digo, ‘no, no, no, no quiero ver nada y te denuncio penalmente. O sea, es increíble eso...

Rodrigo: Simplemente le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar. No es un tema cualquiera, es un tema delicado, hablamos de una pena privativa de 21 años (de abuso sexual)

Melissa: pero es como si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, si no tú ahorita estuvieras denunciado, pero eres el papá de mi hija y no puedo actuar así porque dice el abogado que tengo que hacerlo, ¡No! Porque también tengo raciocinio y digo “Aguanta, el papá de mi hija no sería capaz de hacer esto, algo habrá pasado, necesito escucharlo, necesito saber”.. . pero yo no voy a hacer lo que mi abogado me dice, porque si hago lo que mi abogado me dice, olvídate, nos peleamos eternamente

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba ante psicóloga

