Melissa Paredes dio declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’ tras viralizarse el audio de la llamada telefónicamente que le hace a Rodrigo Cuba, donde lo acusa de agredir a su hija de 4 años, según lo que la misma niña le contó.

La actriz mencionó que el audio lo grabó ella, pero que solo se loe entregó a un reducido grupo de personas en las que ella confiaba. Por eso dijo, entre lágrimas, que acudiría a la Policía para determinar quién filtró el audio que se viralizó en todas las redes sociales.

“... hay personas que estaban investigando esto a las que yo les brindé el audio, para que lo manden a la Fiscalía, para que investiguen. Hay que ver quién de estas personas a las que le di este video ha sido tan desgraciado de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija, a mi que digan la quieren, pero exponer a mi hija de esa manera no, y menos cuando no saben y no tienen idea de toda la investigación que está detrás atrás. Eso no se hace, y o es amenaza, pero voy a llegar donde esa persona que lo ha hecho”, dijo entre sollozos.

Melissa Paredes sobre audio filtrado

Arremete contra Rodrigo Cuba

De otro lado, Melissa Paredes arremetió contra Rodrigo Cuba. “Qué buen padre va a alejar a la mamá de su hija, desde el inicio, desde que salió el ampay, presentó dos demanadas por la tenencia completa de nuestra hija”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR