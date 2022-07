Ana Jara, exministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se refirió en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este 1 de julio a la disputa legal que sostienen Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La modelo acusó a su expareja de ‘atacar’ a su menor hija de cuatro años en un audio que se ha vuelto viral en las últimas horas, sin embargo, el futbolista ha negado haber dañado íntegramente a su niña.

La exfuncionaria pública ofreció su apreciación sobre el polémico caso y señaló que, sea cual fuere el veredicto del caso, ambas figuras perderán la potestad de su pequeña.

“En la cámara Gesell se descubrirá la verdad, se sabrá si ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Si ocurrieron los hechos, habrá un autor y caerá todo el peso de la ley; y si no ocurrieron, se descubrirá si hubo manipulación de la menor, pero en uno u otro caso habrá perdida de la patria potestad, porque hubo una afectación de una menor de edad y eso no se puede quedar impune”, manifestó.

Asimismo, Ana Jara se mostró apenada por la situación que vive la menor. “Cualquiera sea el escenario, le han fregado la vida a la niña, ella recordará estos hechos con los pasos del los años, mezclará lo que es la realidad de la fantasía, tendrá esa huella indeleble en su vida”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR