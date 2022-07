Magaly Medina no pudo evitar conmoverse al enterarse que, de todas maneras, o Rodrigo Cuba o Melissa Paredes - uno de los dos - perderá la patria potestad de su hija de 4 años, a raíz de la supuesta denuncia de agresión que denunció la actriz y se hizo viral en un audio.

“En la cámara Gesell se descubrirá la verdad, se sabrá si ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Si ocurrieron los hechos, habrá un autor y caerá todo el peso de la ley; y si no ocurrieron, se descubrirá si hubo manipulación de la menor, pero en uno u otro caso habrá perdida de la patria potestad, porque hubo una afectación de una menor de edad y eso no se puede quedar impune”, dijo la exministra de la Mujer, Ana Jara, en ‘Magaly TV La Firme’.

La extitular del Ministerio de la Mujer aseguró que la niña tiene que ser tutelada por el Estado, ya que Melissa Paredes no puede dilucidar si realmente hubo o no afectación contra su hija.

“Cualquiera sea el escenario, le han fregado la vida a la niña, ella recordará estos hechos con los pasos del los años, mezclará lo que es la realidad de la fantasía, tendrá esa huella indeleble en su vida”, comentó Jara.

Al escuchara, Magaly Medina se quebró:

“siento una pena tan grande por esa pequeña a la que, en verdad, en redes sociales veíamos tan feliz, al margen de los problemas de los adultos (...) que se haga la voluntad de la ley, es el momento de que la ley intervenga y proteja a la única perjudicada en esto, la niña. Hay una ganadora, Melissa Paredes, ‘o me das a mi hija o destruyo todo’, ¡lo lograste!, ¡jodiste a tu hija!”.

