Durante la edición de este 1 de julio de ‘Magaly TV, La Firme’, Magaly Medina volvió a arremeter contra Melissa Paredes, quien dejo entrever que la conductora de espectáculos recibió dinero por parte de la familia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba para que sus opiniones sean a favor del futbolista. La ‘urraca’ se dirigió a la modelo y le ofreció pagarle una mensualidad para que deje de hablar de su menor hija.

La figura de ATV también se tomó unos minutos de su espacio para revelar que tuvo que pagar S/2,500 para que una persona le brinde el comprometedor audio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se sabe, el futbolista denunció a la modelo por extorsión y chantaje.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercachiflear tu audio. Se ha filtrado por redes, yo fui la tonta útil que pagó S/ 2,500 por ese material”, comentó Medina durante su programa.

“En el canal, felizmente, si no hay plata en caja chica, acá lo podemos pagar. No necesitamos que el papá del ‘Gato’ Cuba para que nos pague el café, ni el té que nos tomamos. Es más, te podemos pagar a ti, si quieres. Te pongo un sueldo. Te ofrecemos pagarte S/ 2,500 mensuales para que dejes de estar utilizando a tu hija”, agregó.

