La colombiana Milena Zárate habló de la relación que mantiene su hija con Pilar Gasca, actual pareja de Edwin Sierra. La cantante contó que ella no permite que la joven modelo comparta con su pequeña.

“No la conoce ( su hija a Pilar), eso es algo que por el momento ha respetado él (Edwin), ha sido una decisión mía y mi hija no tiene ánimo de conocerla”, declaró a Extra.

“Creo que ante todas las parejas que tengas, le debes un respeto a tu hija, y ella desde que inició la relación no tuvo respeto ni con mi hija, ni conmigo y es algo que yo le he reclamado a él”, agregó.

¿Por qué Milena Zárate no deja que Pilar Gasca tenga relación con su hija?

Según la ‘colocha’, Pilar Gasca se había expresado mal de su pequeña años atrás. Y es que la novia de Edwin Sierra habría dejado entrever que la niña era ‘insignificante’.

“El momento que me la cruce, nos vamos a ver las caras, y se la tengo jurada, porque ella habló mal de mi gorda en un momento y eso no se lo permito a nadie y mi gorda lo sabe, y ella no tiene interés de conocerla”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR