Este sábado 2 de julio, Samuel Suárez, creador del portal de espectáculos Instarándula, opinó sobre el polémico audio de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes. El periodista expresó su apoyo al futbolista y aseguró que cree en su inocencia. El integrante del Boys ha sido acusado de haber agredido a su menor hija de 4 años.

“Yo le creo al ‘Gato’, no hay que ser adivino, cualquiera que ha escuchado ese audio ha sentido a ese padre angustiado por esa acusación. Lo dije y lo reafirmé, yo sigo creyéndole al ‘Gato’ que escuché en ese audio cuando Melissa le decía en reiteradas veces ‘yo le creo a mi hija’ y él ‘no, yo no le he hecho nada’, expresó en sus historias de Instagram.

“Obviamente no meto las manos al fuego por nadie, pero este es un espacio de espectáculo donde puedo dar mis impresiones. Hace dos meses se hablaba de la infidelidad y el día de hoy cambió el giro de este problema a este tema con delicado con esta pequeñita, es una pena”, agregó.

Por último, ‘Samu’ volvió a defender a Rodrigo Cuba y aseguró que todo lo que está haciendo Melissa Paredes es “una maldad”. “Yo voy a seguir creyendo en el padre que hemos visto durante todo este tiempo, entregado por completo a su hija, amoroso. Hasta que haya una prueba fehaciente yo no voy a cambiar lo que creo”, dijo en su plataforma.

“Es probable que uno de los padres pierda la patria potestad, miren todo lo que ha ocasionado esta maldad, porque así quieran victimizarse, para mí es una completa maldad”, sentenció Suárez.

Fuente: (Instarandula)

TE PUEDE INTERESAR