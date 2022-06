Fiel a su estilo. Rodrigo González reapareció este lunes 6 de junio en su programa “Amor y Fuego” para pronunciarse sobre el bochornoso episodio que se vivió el último viernes, cuando agentes policiales interceptaron su hogar y su lugar de trabajo para detenerlo por las denuncias interpuestas en su contra por parte de Cathy Sáenz, Susana Umbert y Karen Schwarz.

Y es que el popular ‘Peluchín’ agradeció que tanto sus seguidores, como aquellas personas que no lo siguen, lo hayan apoyado y no crean en las palabras de las denunciantes.

“Que bueno que ninguna de mis seguidoras y no seguidoras, porque también son personas que no me siguen, que no han dejado que cuatro personas que no tienen el soporte emocional y la madurez para poder aceptar una crítica”, comenzó diciendo.

“Se me ha querido dejar como un maltratador y la mejor respuesta es que no necesito cerrar mis mensajes o comentarios en mis plataformas. No tengo que hacer lo que las personas que me querían hacer daño tuvieron que hacer”, agregó.

Por otra parte, el conductor no dudó en enviarle un fuerte y claro mensaje, fiel a su estilo, a la productora de Latina TV, a ‘La mamacha’ y a la esposa de Ezio Oliva.

“Una de estas personas dijo algo en sus redes de que me había llegado el karma... Yo me pregunto ¿el karma llega? ¿Qué es eso? Que mis seguidores me respalden, me demuestren su cariño? Ojalá que algún día experimenten ese amor incondicional del público como me lo han demostrado a mi”

