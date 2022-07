No se guardó nada. Lady Guillén afirmó que logró obtener el audio de más de una hora donde Melissa Paredes intentó que su pequeña hija pase por medicina legal, pese a que ella se negó en repetidas ocasiones entre llantos, lo que hizo que la conductora de ‘Dilo Fuerte’ arremeta con todo.

Lady Guillén se mostró seriamente ofuscada mientras relató lo que había en los audios: “La gente que estaba adentro se indignó tal y como yo me indigné al escuchar el audio donde una menor llora, no quiere acceder a pasar el médico legista, una criatura llorando y no quiere pasar por el médico legista”.

Lo que más le incomodó a Lady, fue que una de las autoridades le aconsejó que regrese otro día por las negativas de la niña y la exesposa del Gato Cuba respondió mal: “Un oficial le dice a Melissa, señora, no quiere, venga mañana y ella le responde esta mamá, cuánto quiere, qué es lo que quiere y su hija llorando”.

Además, la conductora de ‘Dilo Fuerte’ afirmó que nunca se llevó bien con la exconductora de ‘América Hoy’: “Yo no tengo una amistad con Melissa Paredes ni la quiero tener nunca, por su perspectiva como persona, desde el primer momento que la conocí, no fue buena, pero cuando tocas el lado de menores de edad, me toca y desgarra el corazón”.

