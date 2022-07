Melissa Paredes llevó el último domingo, 3 de julio, a su hija de 4 años de edad al médico legista. Según informó el programa de Lady Guillén, del programa ‘Dilo Fuerte’, la modelo quiso forzar a su pequeña a pasar por este procedimiento, el cual se realiza cuando hay una denuncia de abuso o violencia.

El programa de Panamericana TV, difundió un audio de lo que ocurrió al interior de las oficinas del Instituto de Medicina Legal. La actriz hizo la solicitud para que revisen a su hija y pase los exámenes correspondientes, pero los oficiales no se lo habrían permitido.

Como se recuerda, Melissa Paredes acusó a su exesposo Rodrigo Cuba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija. Aunque no hizo la denuncia formal, el Ministerio Público investiga el caso.

Lady Guillen se mostró indignada porque aseguró que en el audio, la pequeña no deja de llorar porque no quería entrar al medico legista: “Ustedes saben que para una criatura es traumático entrar a un médico legista y que la revisen, y ella (Melissa) no entendía como madre o mujer, y eso es lo que me da cólera”, dijo la conductora de TV.

En el audio, incluso, se le escucha a Melissa Paredes proponerle una presunta coima a uno de los oficiales.

- Oficial X: a la fuerza no pueden revisar a la bebé.

- Oficial Y: señorita, le voy a dar 3 minutos, si la menor no desea, no va a estar llorando

- Oficial X: está llorando la menor, no se le puede forzar

- Doctor: si, si, háganle el documento igual

- Oficial Y: es un poco traumante. Mañana lo puede traer, con tranquilidad, primero le recomienda que lo vea un psicólogo

- Melissa Paredes: ¿Cuánto quieres para ti? ¿Cuánto quieres? (...) ella se deja normal, pero ustedes..

- Oficial X: Señora, una menor nunca puede ser en contra de su voluntad

TE PUEDE INTERESAR