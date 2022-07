Melissa Paredes volvió a arremeter contra Magaly Medina, quien consideró que las autoridades deberían alejar a la modelo de su hija de 4 años y que la tenencia total de la pequeña la debería Rodrigo Cuba.

En conversación con ‘Amor y Fuego’, Melissa Paredes dijo que si fuera una “mala madre”, hubiera denunciado a su exesposo Rodrigo Cuba luego de escuchar lo que le reveló su hija, sobre presuntas agresiones.

“Si yo fuera esa clase de madre que dice Magaly, que yo soy de lo peor, que quiero sacar plata, provecho y no sé cuánta estupidez más, yo no hubiera llamado a Rodrigo simplemente lo hubiera denunciado a la mala y quizás ahora todos estuviéramos arrepintiéndonos por eso”, comentó.

En ese sentido, explicó por qué no denunció al futbolista: “Por eso hice todo lo que hice, si hubiera actuado a la mala, hubiera sido una desgraciada, sin pensar que es el papá de mi hija, sin pensar nada, lo hubiera alejado de ella. No hice nada de eso y sin embargo me gano una denuncia y encima todo el escándalo que eso es lo que ellos quieren hacer”.

De otro lado, lamentó que Magaly Medina haya sugerido que un psiquiatra evalúe a la exconductoraa de América HOY.

“Ella en todo momento asegura que cómo voy a exponer al papá de mi hija y cómo voy a denunciar algo así (...) lo único que quieren es dejarme por el suelo, y decir cualquier estupidez que se le cruce por la cabeza, como lo hace esta mujer todos los días. Ya es demasiado lo que dice, ‘quítenle a su hija’, ¿Qué es eso? ¿tienen idea de lo que sufriría mi hija si la alejan de mi? ¿se ponen a pensar un segundo en mi hija? (a Magaly) le importa defenderlo a capa y espada a él, no se por qué, no entiendo con qué motivo, qué le han dado. No se ponen a pensar en mi hija, mi hija me adora, soy su mamá, soy todo para ella. Yo no he actuado mal, porque sé que adora a su papá”, se defendió.

