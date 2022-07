Karen Schwarz sorprendió a todos sus seguidores al referirse a su actual relación con Ezio Oliva. Y es que la co-conductora de “Yo Soy” confesó que en una ocasión una misteriosa muchacha habría intentado meterse en su matrimonio.

En ese sentido, la modelo aseguró que no acepta las faltas de respeto y que se pone como “una leona” cuando sucede este tipo de incidentes que afectan a su familia.

“Siempre trato de ser una mujer muy feliz, pero cuando hay cosas que chocan mi corazón... Sale la leona de Karen. No voy a poner nombres, pero en general y en mi vid, como mamá, mujer, profesional y esposa, sí soy una leona, porque me ha pasado que una ‘pillina’ escribe a Ezio y evidentemente me voy a poner como leona si son descaradas”, comenzó diciendo.

Sobre si hay algún conflicto en su relación con Ezio Oliva, Karen, afirmó que tienen sus desacuerdos y peleas, pero que siempre prima el respeto y el amor entre ambos.

“Cuando prima el respeto y el amor, todo se puede solucionar, sobre todo cuando tienes dos hijas maravillosas y compromiso. Ahí todas las dificultades se pueden sobrellevar”, señaló.

