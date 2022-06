Ya se sabía que Néstor Villanueva había golpeado a su aún esposa, Florcita Polo Díaz, sin embargo, nunca se escuchó de su boca y esta vez fue ella misma quien lo confirmó y contó su infierno.

Desde que la hija de Augusto Polo Campos entró al set de Lady Guillén, la conductora se encargó de intentar sacarle confesiones, sin embargo, no tuvo éxito y el motivo lo explicó Florcita: “Por mis pequeños no hablo las cosas que afronté, tú me ves bien, pero aún me afecta, aún lloro... yo solo quiero llevar la fiesta en paz, que me firme el divorcio y ahí quedan las cosas”.

Lady intentó ser más precisa y le consultó sobre el maltrato físico, logrando que Florcita lo confirme: “Fue pasando, fue pasando y las cosas no cambiaba, por eso puse un alto. Por los hijos uno aguanta... a muchas mujeres le ha pasado”.

