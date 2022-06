Pese a la fama de Magaly Medina, muy poco se sabe sobre su vida privada, pese a que ella se encarga de revelar los detalles de la vida personal y “cochinaditas” de los famosos, como señaló Jazmín Pinedo.

Un tema que siempre salta a la mesa es el hijo de Magaly Medina, de quien se sabe muy poco. Sin embargo, en una entrevista que brindó la ‘Urraca’, ella comentó un poco acerca de su primogénito, quien le habría reclamado por su ausencia durante su niñez.

Además, en aquella entrevista para ‘RPP’, Magaly confesó que en una oportunidad, su colega, Beto Ortiz, reveló que su hijo consumía “marihuana”, agarrando por sorpresa al público y a ella misma, quien no sabía que su engreído tenía esos gustos.

“Cuando entré a la televisión, él (mi hijo) coincida con su etapa de la adolescencia, y fue dramático. Yo me entero por televisión, en la que época en que me peleaba horrible con Beto Ortiz, que él en un reportaje me descubre a mi y al Perú entero que mi hijo fumaba marihuana y yo ni enterada”, comentó Magaly Medina hace unos años.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín y Choca defienden a Alessia Rovegno de críticas

Jazmín y Choca defienden a Alessia Rovegno de críticas