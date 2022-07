Ethel Pozo no se calló nada y se refirió a la batalla legal que vienen enfrentando Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Y es que la conductora, en representación de todo el equipo de “América Hoy”, señaló que ellos ya no comentarán más sobre el tema por el bienestar emocional de la pequeña hija que comparte la modelo y el futbolista.

“Hasta que las autoridades no resuelvan qué va a pasar con este problema terrible, no vamos a volver a tocar el tema por el bien de la bebé, por la salud mental de ambas familias. Desde aquí esperamos que alguno de ellos levante la bandera de la paz y que el otro lo reciba, y que por favor piensen en la bebé y que piensen que le están haciendo un daño muy grave”, comenzó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

Por otro lado, la presentadora aseguró que durante el tiempo que fue amiga de la modelo y del futbolista del Sport Boys, fue testigo del gran amor que ambos le tienen a su pequeña, pese a las acusaciones que afectan a la menor.

“Conozco a ambos padres desde el año pasado y he podido ver el amor inmenso que ambos le tienen, no hubieran querido que llegue a estos extremos. Este programa no se prestará a hablar más habladurías... Hay que cuidar la salud mental de la bebé”, agregó.

Comunicado de Ethel Pozo en América Hoy, donde asegura que el programa no hablará más de Melissa Paredes y el gato cuba

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO