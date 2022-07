La repentina reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, tendría un motivo de fondo, según Greg Michell, quien confesó que para el ‘hombre roca’ el principal motivo para retomar su relación, sería no caer en la cárcel por las denuncias de la ‘ojiverde’.

En el chat que mostró Magaly, se puede ver cómo Greg confiesa que cuando tuvo su accidente, Sebastián le confesó que no amaba a Andrea y su motivo para volver con ella sería otro: “Regresó solo por la deuda de la pensión o iba a ir preso”.

Luego de escuchar lo que leyó Magaly Medina, Andrea se mostró dura y afirmó que no le interesa nada de lo que dijeron de su pareja: “Las opiniones de los demás a mí no me interesan, a mí me interesa lo que tengo con mi pareja, lo que yo veo dentro de mi realidad, con mi familia y en cuatro paredes”.

Imagen captura de 'Magaly TV La Firme'

