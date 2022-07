Lejos de aclarar si los chats eran o no reales, la modelo decidió desviar las miradas de todos y hablar sobre el tema de su seguridad virtual al ser hackeada por inescrupulosos que la habrían amenazado a cambio de mostrar los chats que ya salieron a la luz y que según ella, hay más.

Sigue aclarando las cosas. Pese al documento presentado por ‘Amor y fuego’, en el que se saca al fresco la denuncia hecha por Andrea San Martín a Juan Víctor Sánchez, ella lo negó rotundamente: “No, no sé de donde sacan esa información, la verdad. Pero la única denuncia que yo he puesto el día de ayer ha sido ante la policía, que se dedica a ver todo el tema de casos cibernéticos”.

Además, la ‘ojiverde’ dio un mensaje a sus fans junto a Sebastían Lizarzaburu, en el que deja en claro que está tomando cartas en el asunto, pero no desea aclarar si el contenido es real o no: “No hay nada que conversar en realidad, porque ya lo dije en mis redes sociales, respecto a todo. En general, saben que yo no estoy respondiendo a nadie”.

