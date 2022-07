El último lunes 4 de julio se conoció un polémico chat entre Andrea San Martín y Patricio ‘Pato’ Quiñones, del mes de mayo de este año, donde la influencer el insiste para encontrarse y salir, aunque el bailarín la deja ‘en visto’ y la rechaza.

“Yo no tenía otra manera de decirle ‘no puedo hacer esta vaina’. No hay forma bonita de decir que no”, dijo el exenamorado de Milett Figueroa en entrevista con ‘Amor y Fuego’, donde confirmó que los chats eran reales.

Allí no acabó el escándalo. La página de Instagram que filtró esta conversación de Andrea con ‘Pato’ Quiñones, también difundió la reacción que tuvo Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de la ‘Ojiverde’.

Sebastián le habría reclamado a la madre de su hija y el chat fue leído por Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien se burlaba de las respuestas que da Andrea en su defensa.

Chat entre Andrea San Martin y Sebastián Lizarzaburu

“Qué mier*** es esto... tu ex gil, tu excasi, ¿el mes pasado? que mier*** (...) Le insistes como sea ¿Qué te dije de esa mier**? ¿excepción? no me jod** cualquier persona que tuvo planes contigo es tu ex gil.. al toque le escribes, le insistes (...) ¿o sea, apenas viene haces todo eso para verlo?”, le habría escrito el ‘Hombre Roca’ a Andrea San Martín, según leyó Peluchín.

Andrea San Martín, por su parte, minimizó la situación y resaltó que solo le una una amistad con el ‘Pato’ Quiñones: “Nunca nos vimos y terminamos siendo amigos (...) Pato nunca viene a Lima. Su mamá ha sido super amable conmigo también. Pero entiendo que te molestes, obvio que entiendo (...) Discúlpame por eso, realmente lo considero un amigo, no tengo mas que decirte que pedir disculpas porque si entiendo desde dónde lo ves”.

“¿Amigos? de qué oe, no me jod*, qué pende*** eres para decirme eso. Te quejas de tu chamba y estas dispuesta a dejarla por verlo”, replicó Sebastián; a lo que San Martín insistió: “Ya te entendí, te pido disculpas por eso, pero quieres o no creerme es mi amigo. Sí me da pena que tenga de dejar de serlo porque siempre conmigo se porta bien”.

