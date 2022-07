Con la reciente filtración de chats en los que Andrea San Martín intenta encontrarse con el Pato Quiñones a escondidas y los reclamos de Sebastían Lizarzaburu al enterarse, la ‘ojiverde’ decidió buscar al culpable y denunció directamente a su exesposo de ser quien filtró dichos chats que la dejan mal parada.

Según el documento al que tuvieron acceso los conductores de ‘Amor y Fuego’, Andrea señala que Juan Víctor tuvo acceso al Icloud de la exchica reality y fue él quien compartió los chats donde Andrea intenta ser infiel, sin embargo, esto fue negado por el padre de su última hija: “Nunca he tenido acceso a su Icloud, lo que pasó fue que le presté un teléfono de buena fe”.

Lejos de aprovechar la oportunidad, Juan Víctor señaló mostrarse afectado por lo sucedido con su expareja: “Lamento mucho que se hayan filtrado esas conversaciones de ella con su pareja y otras personas porque pueden afectar su estabilidad emocional”.

Intentando deslindarse de la culpa, el ex de Andrea, señaló que de haber tenido los chats, los hubiera usado a su favor, pero en un juicio, no publicándolos: “Si yo hubiera tenido acceso a la información de ella, no la expondría, sería propicio para presentarlo como pruebas”.

Finalmente, Juan aseguró que se siente preocupado porque la filtración de chats podría afectar a su pequeña hija: “Este problema puede haber hecho que ellos peleen y haya afectado a mi hija y a la hija de ellos”.

