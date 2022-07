Tremendo roche. Sebastián Lizarzaburu se encuentra en medio del ojo de la tormenta pública tras las recientes declaraciones que dio una joven chiclayana de nombre Alexa Samamé, quien asegura que la pareja de Andrea San Martín la invitó a ir a su hotel ubicado en Cajamarca, donde llegó para cumplir con un evento en una discoteca.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar para una discoteca de acá de Cajamarca, que se llama Nativa, Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. La cosa es que todos estuvimos en el mismo grupo, pero o sea, como que él me miraba, como se dio cuenta que yo ni bola le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’”, comenzó diciendo la joven de 23 años en su cuenta de Instagram.

Luego de ver sus declaraciones en Instagram, un reportero de Magaly Medina se comunicó con ella y decidió contarlo todo con lujos y detalles. “Empezó a ver mis historias y luego me habló como a las 3 y algo de la mañana. Que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí, le puse: ‘Sí estoy acá también’, y me dijo que vaya al hotel donde él se estaba quedando y yo le puse no nada, paso, y nada más”, agregó Alexa.

Frente a ello, los ‘Urracos’ fueron en la búsqueda del popular ‘Hombre roca’, quien indignado negó tajantemente conocer a dicha joven. “Es jodido tío que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón. Yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida. No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros”, dijo Sebastián bastante molesto.

