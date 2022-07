Andrea San Martin, modelo e influencer, se presentó en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ este martes 5 de julio y habló sobre los íntimos chats con el bailarín ‘Pato’ Quiñones. La mamá de dos pequeñas reveló la reacción de su pareja Sebastián Lizarzaburu tras la filtración de las conversaciones.

La mamá influencer contó que el ‘Hombre roca’ no tomó nada bien las comprometedoras conversaciones con el bailarín. En estas se puede leer como la empresaria le pedía a Quiñones tener un encuentro en su casa, pero sin la presencia de su pareja.

“Ya ese tema lo aclaré en mis redes sociales. Dije que no lo íbamos a volver a tocar. Hay temas de parejas que es mejor manejarlos en privado. (...) Claro que hubo una discusión, obvio, pero no tengo por qué salir a decir al mundo entero: ‘Me estoy peleando con él’. Eso ya lo he conversado con la única persona que me interesa que sepa la verdad y que tenga el alcance como para que él y yo decidamos si es que se han cruzado ciertos límites”, comentó Andrea en el programa de ATV.

“Nosotros nos sentamos a conversar luego, estaba muy molesto. Es una persona que está molesta”, agregó.

“¿Cómo reaccionaste tú cuando supiste lo de esta chica Alexa?”, preguntó Magaly Medina. Como se sabe, una joven chiclayana acusó al modelo de haberle propuesto una salida a un hotel.

“No tan molesta pero sí, obviamente, le pedí las explicaciones del caso. Vimos ciertas cosas en su celular, sacamos ciertas conclusiones. Lo más importante para mí es que te diera una entrevista y pusiera el pecho para salir a decir: ‘Esta persona está hablando y pido respeto hacia mi mujer’”, respondió.

TE PUEDE INTERESAR