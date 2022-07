Según confesó Andrea San Martín, los motivos por los que ella no permite que el padre de su hija salga con su pequeña, sería solo el miedo, ya que no existe una orden judicial de por medio que prohíba ello.

Andrea San Martín comenzó explicando los motivos por los que tiene miedo que Juan Víctor se lleve a su hija en sus días de visita: “El señor ha sido denunciado penalmente por fiscalía por desobediencia a la autoridad porque al señor le han prohibido que nos agreda a las dos”.

Magaly decidió ir más allá y preguntó si la negativa a que vea a su hija, tiene un origen legal, pero quedó sorprendida al oír por boca de Andrea, que el motivo es solo por el miedo que tiene: “No existe un documento... me muero de miedo con las amenazas diarias que me hacen”.

Además, la actual novia de Sebastián Lizarzaburu, afirmó que Juan Víctor no cumple con los 800 soles de pensión para su hija y los motivos serían que se los da a su abuelo: “El señor ha dicho que solo gana 3600 soles mensuales, pero le pasa una pensión de 2000 soles a su abuelo y por eso no puede darle a mi hija”.

