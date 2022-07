El padre de la última hija de Andrea San Martín, le brindó algunas declaraciones a ‘Magaly TV’, donde reveló que no pasa la cantidad que le exige la ‘ojiverde’ por S/1600 soles, ya que no hay un documento que se lo exija y que pagó la pensión de su hija solo por S/800 soles hasta marzo, pese a que no la ve desde noviembre.

Luego de dejar en claro que no paga la cantidad que Andrea le pide, Juan Víctor añadió: “A mí no me sobra la plata para seguir pagando un abogado, parece que ella me quiere ver en la ruina, yo no tengo un abogado de canje”.

Para Andrea esto no sería cierto, ya que según ella, el padre de su última hija, gana más de S/3000 soles, pero le da a su abuelo S/2000 soles y ese sería el motivo por el que no tendría para su hija.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos

Esposo de Maju Mantilla consiguió medalla de bronce en los juegos Bolivarianos