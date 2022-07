La noche de este 6 de julio, Magaly Medina opinó sobre los preparativos de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, quienes pasarán a la fila de casados este 10 de setiembre de 2022. Según trascendió, el matrimonio costaría más de 150 mil dólares.

Por ello, la ‘urraca’ más famosa de la TV soltó la lengua y dejo entrever que todos los gastos de la lujosa boda serán asumidos por la madre de la novia, Gisela Valcárcel.

“Si la boda es de Ethel, ¿Qué hace Gisela Valcárcel mostrando el plano de la boda en sus redes sociales? O sea está más emocionada que la hija. No hay que tener dos dedos de frente, Ethel es su única heredera, se le casa por segunda vez y de hecho es la mamá que está sacando las cuentas”, rajó Magaly durante su programa de ATV.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ se animó a revelar algunos detalles de la boda de ensueño de la presentadora de ‘América Hoy’ y el hermano de Michelle Alexander.

“150 mil dólares es lo mínimo que gastaría (en la boda), la persona que se encargará del catering, de los arreglos, de la boda, la wedding planner es Gabriela Ibárcena. Es una organizadora de boda muy exquisita, hace cosas muy bonitas, pero barata no es. ¿El novio estará de acuerdo con todo? Porque ahí la suegra está diciendo todo, estaba con el plano ahí y lo pone en redes sociales. Pero también el novio dirá: ‘Si ella lo va a pagar que me hago problemas’”, agregó.

“Hablemos de los tragos, la barra, tiene que tener champagne, tienes que tener el whisky, el champagne, y la torta, una tortita no baja de 800 dólares, tiene que ser hecha por la mejor (...) uff, y falta los vestidos de las damitas, de los novios, los anillos. Pero, ¿qué anillos? Dónde lo comprará el novio. No lo va a comprar en la avenida La Paz, no creo, ja,ja,ja, bueno”, finalizó.

