Sentida. Magaly Medina no se calló nada y se pronunció sobre la polémica que se ha creado por el caso de Magaly Solier, quien tendría serios problemas con el alcohol, motivo por el que perdió la tenencia completa de sus dos menores hijas.

Todo ocurrió durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, cuando la conductora se enlazó EN VIVO con el aún esposo de la actriz nacional, Erick Plinio, quien se encuentra en Ayacucho, y quien además reveló diversos episodios que vivió con ella, desmintiendo que sea culpable de hacerla abortar un bebé.

En ese sentido, Erick aprovechó las cámaras del programa de la popular ‘Urraca’ para hacerle un radical pedido a Solier por el bien de sus hijos. “Por favor que se vaya a tratar y busque ayuda”, dijo el sujeto en medio de la comunicación.

Al escuchar estas palabras, Magaly utilizó unos minutos de su programa para reflexionar sobre el caso, alentando a la recordada protagonista de “La teta asustada” que pueda buscar ayuda para acabar con el alcoholismo.

“Lo que pasa es que las personas enfermas y con adicciones, están enfermas y no se dan cuenta que necesitan ayuda... Y hasta que ella no se percate, de repente no sabrá, no se percatará hasta con una situación extrema, que necesita ayuda, y que quiera salir de esa situación, porque hasta el momento ella parece estar cómoda con su forma de vida”, comenzó diciendo.

“Ella no piensa que tiene un problema, una enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad como la drogadicción, y no va a solicitar ayuda, pero ojalá en algún momento lo haga, y que esta situación no afecte el bienestar mental de sus pequeños”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO