El modelo Greg Michel conversó con ‘Magaly TV, La Firme’ este 6 de julio y se reafirmó en sus declaraciones sobre la relación de Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martin. Según el belga, el ‘Hombre roca’ le confesó entre lágrimas que no era feliz con la ‘Ojiverde’ y solo volvió con ella para poder estar cerca de su pequeña Maia.

“Cuando llego a la casa de Sebastián, Andrea no estaba. Ahí me dijo entre lágrimas que no sentía feliz, que si estaba ahí es porque si no está con Andrea no ve a la bebe”, enfatizó.

El influencer dejo entrever que la relación entre los chicos realities sería solo por ‘interés’. De acuerdo a Michel, Lizarzaburu solo regresó con la empresaria por la deuda de la pensión.

“A mí me dijo que no la ama, que no es feliz. Cuando fui a su casa después de mi accidente (…) Es un hue… se regresó solo por la deuda de la pensión. Iba a ir preso”, indicó.

