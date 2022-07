La primera vez que lo hizo, John Kelvin la ninguneó, hoy con el exesposo en prisión y con las ganas de sacar a su familia adelante, Dalia Durán vuelve a lanzar su carrera artística como solista junto a su orquesta propia.

Al verla con lencería en el set de Magaly Tv, la urraca decidió consultarle a Dalia Durán si abriría su cuenta de Only Fans y la respuesta fue esta: “Es algo que me piden muchísimo, yo descarto totalmente el Only Fans”.

La cubana afirmó que su orquesta está lista para contratos: “Estoy saliendo con mi orquesta como Dalia Durán y orquesta, como solista”, Magaly aprovechó la oportunidad para mencionar que su exesposo es cantante, tal y como quiere serlo la cubana: “No la competencia, es un tema distinto, otro género”.

Dalia Durán le ha estado ayudando económicamente a John Kelvin

