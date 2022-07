Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel al cuestionar sus ‘prácticas religiosas’. Según el conductor, la ‘Señito’ se ‘refugia’ en Dios cuando sus relaciones amorosas no funcionan.

El popular ‘Peluchín’ tildó de ‘doble moral y ‘satánica’ a la rubia. Todo esto sucedió luego que en su programa recordaron los matrimonios anteriores que tuvo Gisela con Javier Carmona y Roberto Martínez.

“Antes se refugiaba por eso en los hombres, ahora se refugia en Dios con la misma intensidad, antes se la pasaba hablando de los maridos, del novio, de los salientes, si no tenía se los inventaba o la producción se encargaba”, comentó durante su programa de Willax TV.

“Ahora todo el día predica, pero no practica, como siempre. Ella no ha cambiado en nada. Predica, pero date cuenta de cómo es su vida, pero sale de allí y le salen cuernos y trinche, es satánica, de cristiana no tiene nada, pero ella se envuelve bien, se mete su par de obras sociales, va a la Teletón, claro organizándola ella de acuerdo a su ego desmedido y ella ahí se purga. Ella cree que la gente se olvida de lo que realmente hace... que es televisión y nadie critica eso ni la forma cómo la hace, sino la forma cómo vende su doble moral”, agregó González.

Pese a criticarla por hacer de su vida un show, Rodrigo González reconoció que la madre de Ethel Pozo es una buena productora y señaló que sigue vigente en la televisión.

“Es buena, seguro, por algo sigue vigente, por algo sus programas tienen audiencia y por cómo lo arma, cómo lo monta y porque siempre el escándalo está en su gran chongo”, manifestó.

