El médico legista David Ruiz Vela fue entrevistado por el programa ‘Amor y Fuego’ para que explique cuál sería el procedimiento que seguirá la hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba en la cámara Gesell, tras la investigación que abrió el Ministerio Público por presunta agresión sexual.

El especialista se molestó EN VIVO al inicio de la entrevista pues, previamente, la psicóloga Juliana Sequera había asegurado que en una cámara Gesell se conoce la verdad de lo ocurrido con la víctima y “no hay posibilidad de error”.

“Me asusta la cantidad de disparates que acabo de oír de la dizque psicóloga... dice que no hay posibilidad de error en la cámara Gesell, (no es así) hay muchísima posibilidad de error. Ella dice que se puede hacer una entrevista previa, (que no es verdad) el motivo de la cámara de Gesell no es dar una veracidad, lo que evita es la revictimización del menor (...) la cámara Gesell lo que da es protección para que un niño no está interrogado por un juez, por la policía, por el fiscal, etc”, comentó, evidentemente mortificado.

Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron al médico legista cómo se puede llegar a la verdad con esta herramienta, si existe posibilidad error.

“(Depende de) la habilidad del interrogatorio o del interrogador y, después de esa prueba, debe someterse a la valoración del testimonio infantil, que en Perú no se hace, porque los privados sí lo hacemos. Esto es fundamental, porque si ese interrogatorio no tiene confiabilidad, se cae solito. La mayoría de evaluaciones con cámara Gesell tienen muchísimo error”, comentó.

“Un vez que se hace la denuncia, no se debe tocar el tema con el menor, en absoluto, hasta que tenga la evaluación en cámara Gesell antes de 30 días. Porque tiempo que pasa, verdad que se aleja”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR